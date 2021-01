Festival di Sanremo, Ruggieri (Fi): «La bocciatura di Franceschini maleodora di populismo volto solo a terrorizzare»

Sanremo. «Per me si deve poter lavorare, se lo si può fare in sicurezza. Ci vogliono prudenza e libertà. Il che vale anche per Sanremo. La bocciatura di Franceschini maleodora di populismo volto solo a terrorizzare». Così dice Andrea Ruggieri, deputato di Forza Italia e membro della Commissione di Vigilanza sulla Rai, a commento della decisione negativa del ministro Franceschini sul pubblico a Sanremo.

«Se la Rai ritiene di potercela fare – prosegue Ruggieri –, per la Rai vale quello che dovrebbe valere per tutti gli italiani: chi può lavorare in sicurezza, senza spargere contagio, lo faccia». «L’alternativa è la povertà, che però avrà dei padri politici, sia chiaro», conclude il parlamentare azzurro.