Festival di Sanremo, compenso stellare per il calciatore Ibrahimovic: 50mila euro a serata

Sanremo. Il calciatore del Milan Zlatan Ibrahimovic, che è stato scelto da Amadeus come presenza fissa dell’edizione 2021 del Festival di Sanremo, parteciperà, secondo le indiscrezioni di Chi, a quattro sere su cinque della kermesse canora, visto che mercoledì 3 marzo molto probabilmente dovrà disputare il match contro l’Udinese, per un presunto cachet di ben 50mila euro a serata.

Stando sempre a quello che riporta il settimanale Chi, Ibrahimovic avrebbe firmato il contratto per Sanremo lo scorso 30 dicembre e avrebbe già scelto il look per le serate: indosserà completi firmati da Dsquared2. L’attaccante è infatti testimonial del marchio creato dai fratelli canadesi Dean & Dan.