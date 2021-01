Ferrandini incontra il Deveron e nasce “Questo luminoso giorno di sole”

Sanremo. Questo nuovo brano del cantautore sanremese Maurizio Ferrandini è stata anche l’occasione per far nascere una nuova realtà nel settore musicale, in particolare delle chitarre elettriche, denominata “Deveron”.

Tutto inizia condividendo l’anteprima della lirica e del testo del pezzo, assieme all’amico Dario Deveronico, il quale colpito dalla qualità e dalla genialità dello stesso, ha suggerito al cantautore di utilizzare una nuova e speciale chitarra elettrica per la registrazione ed il video della canzone. Maurizio, profondo conoscitore di chitarre elettriche, in particolare del marchio Fender, ha quindi fornito consulenza specifica, per la realizzazione di una nuova chitarra elettrica costruita appositamente su tali specifiche e personalizzata in ogni dettaglio.

La Deveron è stata quindi prodotta a mano a Sanremo su base Telecaster, utilizzando legni masselli di alta qualità e di origine strettamente italiana, in particolare noce piemontese per il body, acero nostrano per il manico e noce scuro per i dots.

E’ stata sfruttata al meglio, per la Deveron numero uno utilizzata da Maurizio in “Questo luminoso giorno di sole”, la lunga esperienza nel settore della tecnologia e della meccanica di precisione e nella ricerca della qualità e cura del dettaglio, derivata, oltre che da una innata passione per la lavorazione del legno, anche dai molti anni passati da Deveronico come Responsabile di Prodotto delle vetture Gran Turismo della Ferrari all’interno dell’headquarter di Maranello.

Artigianilità, passione ed innovazione hanno forgiato la nuova DEVERON, Maurizio ha curato personalmente la realizzazione di ogni singolo componente dello strumento, testandolo e migliorandolo durante ogni fase della produzione, completamente personalizzata e dotata di componentistica di primo livello, tra cui citiamo un pickguard in alluminio fresato di precisione a controllo numerico.

Infine Maurizio ne ha curato il setup e l’intonazione che ha permesso di realizzare una chitarra da un suono eccezionalmente chiaro e pulito, esente da ogni distorsione/interferenza, con un eccezionale sustain e timbrica che esaltano la qualità e la bontà del nuovo brano.

«E’ un onore aver creato questo piccolo gioiello assieme all’amico Maurizio, è stato un bel ritrovarsi dopo i tempi passati assieme al liceo, condividendo un altro piccolo, ma ricco di emozioni, percorso di vita» dichiara Deveronico, il quale sottolinea il fatto che il nuovo brand nasce quasi per gioco, durante il periodo di lockdown natalizio, ma che potrebbe avere scenari di sviluppo interessanti nel mondo della musica.