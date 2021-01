“Fermenti in Comune”. Giovani, lavoro e scuola nel futuro di Villa Citera

Sanremo. Palazzo Bellevue vuole far diventare Villa Citera uno spazio dedicato ai giovani. Ed adesso c’è anche la possibilità di accedere a fondi pubblici.

Da bene in vendita per far cassa, due anni fa, il suo destino è radicalmente cambiato. A novembre scorso, dopo che era stato depennato nel 2019 dalla lista dei beni alienabili, ha iniziato infatti a prendere forma un progetto, fortemente voluto dall’assessore Costanza Pireri, teso a far diventare le ex palestre di via Galileo Galilei un polo aggregativo, tra i fulcri delle politiche giovanili e sociali dell’amministrazione matuziana.

Per concretizzare questo piano, l’Ente ha presentato una soluzione economica da 150.000 euro, dei quali 30.000 a carico suo ed i restanti finanziati dall’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) tramite il bando “Fermenti in Comune” avviso pubblico rivolto al “protagonismo giovanile e per il rilancio dei territori”. E’ di questo giorni l’invio, da parte del municipio matuziano, della domanda ufficiale di partecipazione, firmata dal sindaco Alberto Biancheri. Il primo cittadino sanremese, circa tre mesi fa, aveva già posto il suo sigillo su di una delibera, atta a delineare nei giovani, nella scuola e nel lavoro, il futuro di Villa Citera.

«Finalmente uno spazio reale e concreto per le attività giovanili – spiega l’assessore ai Servizi Sociali, Pireri – che si inserisce nei vari programmi dedicati ai giovani. Proseguiranno anche se non riceveremo i fondi dall’ANCI. Si va avanti lo stesso».

Il progetto operativo prevede di dedicare il piano ad un ufficio di coaching ed al centro giovanile “Baraonda Spazio Libero”, ora in via Margotti e di prossimo trasferimento. Al secondo piano si prevede di allestire un’aula studio e d al laboratori. A fianco c’è anche una palestra di basket, dove sarà possibile per i ragazzi fare attività sportive. I partner di Palazzo Bellevue nel bando ANCI sono la coop sociale “Centro di Solidarietà l’Ancora”, che già gestisce il Baraonda. Assieme a lei l’associazione di promozione sociale “Effetto Farfalla”.