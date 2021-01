Epifania in zona rossa, cosa si può e non si può fare il giorno della Befana

Imperia. Oggi, mercoledì 6 gennaio, sarà l’ultimo giorno di zona rossa previsto dal decreto legge natalizio. Un periodo di restrizioni iniziato lo scorso 24 dicembre che ha caratterizzato l’intera durata delle festività che si concludono ufficialmente oggi, con l’Epifania.

A partire da domani entreranno in vigore le nuove misure che prevedono due giorni di zona gialla “rafforzata”, il 7 e l’8 gennaio, con negozi, bar, ristoranti aperti fino alle 18 e spostamenti liberi esclusivamente all’interno della propria regione, per poi passare a un fine settimana arancione senza possibilità di lasciare il proprio comune, fatta eccezione per i comuni con una popolazione fino a 5 mila abitanti, entro trenta chilometri dai relativi confini. Esclusi invece gli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Ma cosa si può e non si può fare il giorno della Befana? Sono assolutamente vietati gli spostamenti tra regioni, ma una sola volta al giorno due persone, esclusi minori, persone disabili e non autosufficienti, possono recarsi in visita presso parenti e amici, nella fascia oraria 5-22. É possibile raggiungere la propria seconda casa purché questa si trovi all’interno della propria regione di appartenenza.

Aperti i negozi alimentari e di prima necessità, bar e ristoranti chiusi, ma disponibili per l’asporto e per le consegne a domicilio. Consentito passeggiare, ma solo nei pressi della propria abitazione, permessa l’attività sportiva, ma rigorosamente in solitaria e la partecipazione alla messa purché vicino a casa. Il coprifuoco scatterà come di consueto a partire dalle 22 e terminerà alle 5 del mattino.

Per ogni spostamento è necessaria l’autocertificazione; la veridicità di quanto scritto sarà in seguito verificata. Nel caso di violazione delle regole, sono previste sanzioni amministrative da 400 a 1000 euro che potranno essere aumentate di un terzo nel caso la violazione venga commessa mediante l’uso di un veicolo.