E’ il giorno di Imperia vs Sanremese, tutti i convocati per il derby

Imperia. Tutto pronto per il derby al Ciccione tra l’Imperia, padrone di casa e la Sanremese. Il match inizierà alle ore 15.00 e sarà possibile seguirlo sulle rispettive pagine Facebook dei club. Ad Andrea Zanotti della sezione di Rimini è affidata la direzione del delicato incontro. Ad assisterlo saranno i signori Riccardo Marra e Luca Noè Marseglia, entrambi provenienti da Milano.

Grazie all’enciclopedia online nerazzurra ‘Imperia calcio…storia di un amore’, risaliamo al primo precedente tra le due squadre: stagione 1934/35 (doppio 0-0). L’ultimo confronto in D invece è di 13 anni fa: l’andata al ‘Ciccione’ terminò a reti bianche mentre un rigore del nerazzurro Francesconi decise il ritorno.

Ecco i 21 convocati di mister Andreoletti.

PORTIERI: Dragone (’02), Giletta (’02).

DIFENSORI: Pici (’01), Bregliano, Castaldo, Mikhaylovskiy, Scarella

(’01), Gerace (’00).

CENTROCAMPISTI: Gemignani, Demontis, Fenati, Gagliardi, Doratiotto

(’99), Murgia, Miccoli (’99), Sturaro, Fava (’02), Lodovici (’04).

ATTACCANTI: Lo Bosco, Diallo, Romano.

Indisponibili per problemi fisici Gennaro e Pellicanó, non convocati

Felici e Del Ferro. Il difensore Ponzio non sarà del match perché deve

scontare un turno di squalifica dopo l’espulsione rimediata con la

Folgore Caratese.

I convocati dell’Imperia

Mister Lupo ritrova Capra, De Bode e Calderone e chiama tutta la rosa per vivere uniti il pre-partita.

PORTIERI: Trucco, Dani, Palmieri

DIFENSORI: Virga, De Bode, Fazio, Scannapieco, Gandolfo, Luisi, Malandrino*

CENTROCAMPISTI: Giglio cap., Gnecchi, Sancinito, Martelli, Malltezi, Travella, Fatnassi, Kacellari.

ATTACCANTI: Capra, Calderone, Donaggio, Cassata, Minasso

*Fabio Malandrino, squalificato, non sarà dell’incontro.