Due commissioni tecniche per Cambiamo! in provincia di Imperia

Imperia. Pronte due commissioni tecniche, costituite dal Commissario provinciale di Cambiamo! Pino Di Meco. Si occuperanno di argomenti precisi, come sanità, infrastrutture, edilizia.

«Insieme all’assessore regionale Marco Scajola e a diversi sostenitori, e tecnici, che hanno aderito al nostro progetto, abbiamo pensato di dare vita a due commissioni importanti che tratterranno temi sentiti dal nostro territorio. Presto ne verranno costituite altre, per seguire così tutte le tematiche più significative riguardanti il Ponente ligure. Saranno aperte per coinvolgere chiunque voglia dare un contributo, in particolare tecnici ed operatori dei settori e serviranno per raccogliere le istanze, le idee delle persone e condividerle con i nostri rappresentanti nelle diverse istituzioni: locali, regionali e nazionali» – afferma Di Meco.

«Cambiamo! nasce per essere vicino al territorio, ascoltare i bisogni e le proposte di chi lo vive quotidianamente, per poi agire con azioni concrete e condivise» – conclude Pino Di Meco.