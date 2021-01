Dopo 10 anni altre condanne per i dipendenti del Casinò, condannati in Primo Grado 2 croupier ed un controllore comunale

Imperia. Il processo riparte dal Primo Grado e arrivano tre condanne. Due croupier ed un controllore del Casinò Municipale matuziano per furto aggravato dal Tribunale Imperiese, dopo che il primo procedimento era stato rimandato al via per un vizio di forma.

Due loro colleghi avevano all’epoca, 10 anni fa, patteggiato, un altro si era affidato alla “messa in prova” ma per chi era voluto andare fino in fondo, oggi, sono arrivate le prime misure restrittive, in attesa del giudizio definitivo della Cassazione.

Al registro sono state ascritte pene per 3 anni di reclusione per i croupier E. C. (3 anni e due mesi) e G. C. Condanna più grave, 3 anni e 6 mesi, per l’ex controllore comunale G. R.