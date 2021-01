Dolceacqua. È online il nuovo sito internet del comune di Dolceacqua, sia per quanto riguarda l’area amministrativa che per l’ambito turistico-culturale. «Gli ultimi tempi ci hanno insegnato che la tecnologia è un ottimo modo per diffondere cultura e far conoscere luoghi meravigliosi mai visitati prima, ed allo stesso tempo consente di essere vicini ai cittadini facilitando la comunicazione con essi: un motivo in più per rinnovare il nostro sito», dichiara l’amministrazione comunale.

Il portale è suddiviso in due parti distinte e parallele: una sezione istituzionale e di servizio (aggiornata anche a seguito delle nuove normative) ed una dedicata al turismo.

Foto 2 di 2



Tante le novità. Sul sito turistico, ad esempio, è possibile immergersi nella realtà virtuale del castello dei Doria ed ascoltare la storia del paese attraverso alcuni contenuti audio che scoprirete curiosando fra le pagine.

Inoltre, sono stati realizzati un filmato promozionale che sarà possibile condividere sui social più conosciuti ed un breve video che in maniera simpatica localizza il nostro paese.

Non potevano poi mancare le pagine dedicate ai prodotti tipici locali ed ai relativi produttori, oltre alle indicazioni su dove dormire e dove mangiare.

I contenuti si possono tradurre in tempo reale in tutte le lingue del mondo, e sono stati progettati in modalità mobile friendly, cioè sono adatti sia alla consultazione da pc che da telefoni cellulari, iPad e tablet.

Il link principale resta www.dolceacqua.it dal quale si potrà accedere a quello amministrativo www.comune.dolceacqua.im.it ed a quello turistico www.visitdolceacqua.it

Il nuovo sito, infine, è collegato alle pagine Facebook ed Instagram, ed è stato aperto anche un canale YouTube con lo stesso nome: Visit_Dolceacqua.