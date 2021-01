Dolceacqua. Un uomo di circa 26 anni alla guida della propria auto è rimasto ferito in un incidente causato dalla presenza di ghiaccio sul manto stradale. E’ successo stamane a Dolceacqua, sulla strada provinciale che conduce a Isolabona. Il giovane ha perso il controllo della propria vettura ed è finito contro il muretto lato strada.

Soccorso da un’ambulanza della Croce Azzurra val Nervia, è stato trasportato in ospedale a Bordighera per accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero gravi.