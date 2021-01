Diritti doganali in scadenza, Rixi: «Emendamento Lega per differimento 60 giorni»

Genova. «Per limitare gli effetti economici devastanti provocati dalla diffusione del Covid-19 e assicurare una adeguata liquidità alle aziende coinvolte, la Lega propone un emendamento al decreto Milleproroghe sulla possibilità di differire di 60 giorni il pagamento dei diritti doganali in conto debito in scadenza tra il 15 novembre 2020 e il 31 dicembre 2020.

Della proroga possono usufruirne, su loro richiesta, i soggetti che dimostrino che il pagamento delle stesse comporterebbe gravi difficoltà economiche a causa della riduzione dei ricavi. Uno strumento per soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo e marittimo a patto che abbiano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio italiano.

Un emendamento che non prevede nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, permettendo a un intero comparto di rifiatare economicamente in un momento di grave crisi provocata dalla pandemia mondiale». Lo ha scritto in una nota il deputato Edoardo Rixi, responsabile nazionale Infrastrutture della Lega.