Diano Marina, ospite del Cicalotto si allontana dalla struttura: ricerche in corso

Diano Marina. Da ieri pomeriggio, quando intorno alle 16 si è allontanato, Andrea non ha più fatto ritorno alla struttura il Cicalotto dove vive: sembra che l’uomo abbia preso un autobus diretto verso Sanremo, ma potrebbe cercare di raggiungere Nizza dove vive la sua compagna.

Si tratta di una persona con disabilità e non autosufficiente, che cammina zoppicando un pochino. Non ci sono, al momento, ancora conferme sul fatto che sia arrivato in Francia, ma già lo scorso anno aveva compiuto lo stesso tragitto.