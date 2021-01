Derby Imperia – Sanremese, ecco come seguire la sfida

Imperia. Il derby ASD Imperia – Sanremese Calcio sarà trasmesso live, in cross-posting su ‘Lega Nazionale Dilettanti’. La pagina Facebook ufficiale della Serie D che conta quasi 420.000 followers.

Un’altra grande vetrina per ASD Imperia e per l’intera città, dopo la diretta televisiva contro Città di Varese (dello scorso novembre) su Sportitalia. In questa stagione, siamo l’unica società trasmessa prima in diretta nazionale televisiva poi streaming: per noi è un grande onore e vogliamo ringraziare l’ufficio stampa della Lega Nazionale Dilettanti e lo staff dei social media manager.

La partita sarà visibile anche dalla pagina Facebook ‘A.S.D. IMPERIA 1923’.