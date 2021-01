Dakar 2021, l’imperiese Maurizio Gerini: «Sono felice dei miei primi 6 giorni»

Imperia. «Sono felice dei miei primi 6 giorni qui alla Dakar rally, sono felice di essere anche io nella classe The Original by Motul. La gara è molto più dura, ma la mia Husqvarna sta lavorando davvero bene e mi sento molto potente dopo il mio giorno di riposo. Sono felice di iniziare la seconda metà della gara» – dice sui social l’imperiese Maurizio Gerini riferendosi alla sua quarta partecipazione alla Dakar e alle sei tappe della 43a edizione che ha disputato in Arabia Saudita.

Tra emozioni e difficoltà oggi la corsa, iniziata a Jeddah lo scorso 3 gennaio, continua con la marathon da Ha’il a Sakaka (737 km in totale e 471 di speciale). Il pilota imperiese dovrà vedersela con una dura sequenza di dune e 100 km di pura corsa.

Dopo aver affrontato la 6a tappa, disseminata di dune, tra Buraydah e Ha’il di 655 km (485 km di speciale) Gerini ha avuto una giornata di riposo per potersi ricaricare ed essere così pronto per mettersi alla prova con le sei tappe rimanenti. «Giorno di riposo. Io e la mia Husqvarna abbiamo bisogno di un po’ di tempo di recupero. Va tutto bene e siamo pronti per le prossime 6 tappe!» – scrive sui social il pilota di Chiusanico.

(Foto da pagina Facebook di Maurizio Gerini)