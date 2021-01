Vallecrosia. «Dakar tra sogno e realtà» – raccontano così il chierese Beppe Simonato e il ligure Claudio Berro a metà di questa edizione 2021.

Abbiamo incontrato Beppe Simonato nella tappa di riposo di questa Dakar 2021 e ci siamo fatti raccontare questa avventura ricca di novità. Beppe ci dice che, dopo l’avventura dell’AfricaEcorace nel 2018, era ora di ripercorrere la sabbia del deserto: «I pensieri erano tanti camion, auto, moto, l’indecisione AfricaEcorace e Dakar poi la cancellazione della gara africana portano tutto in un unica direzione: l’Arabia Saudita, il suo deserto, un amico con cui dividere l’esperienza e il Tekne GRAELION».

Beppe racconta che stava lavorando a vari progetti poi vista la concomitanza degli eventi e l’offerta giunta all’ultima ora ha capito che l’occasione non poteva sfuggire e così dopo un primo incontro con i compagni di viaggio che non potevano che essere il pluri esperto Claudio Berro, direttore sportivo di numerose case automobilistiche, forte e di grande esperienza, e il testare il nuovo Tekne GRAELION, se pur quasi strettamente di serie con circa 200CV e solo con alcune precauzioni di sicurezza, in vista di un’esperienza più massiccia nei prossimi anni. Detto e fatto, si parte.

«E così nel fine di dicembre si parte verso il caldo ”di giorno” del deserto Saudita ma di notte un freddo da copertina spessa. Le prime giornate si svolgono tra sdoganamento, preparazione, verifiche e avvio alla partenza. Nel corso della prima metà di gara non si hanno avuto particolari problemi tranne che dei piccolissimi dettagli prontamente riparati la sera, il mezzo è dotato a bordo dei principali ricambi e attrezzatura. Un problemino più grave è stato riparato: il ripartitore di trazione ogni tanto faceva i capricci una volta controllato e riparato non dovrebbe più dare problemi» – raccontano Simonato e Berro.

«Con Claudio vi è un intessa perfetta e un giusto equilibrio tra la mia perizia ed esperienza di guida con il suo grande sapere ed intuito sulla navigazione dovuta alla sua grande esperienza. Ripartenza per la seconda porzione di gara per gli altri, mentre per noi nuovi test sulle componenti in preparazione di un 2021/22 ricco di nuove avventure ed all’arrivo vi racconteremo tutta l’avventura Dakar 2021» – dice Simonato.