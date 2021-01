Dakar 2021, dopo la caduta l’imperiese Maurizio Gerini torna a casa

Imperia. L’imperiese Maurizio Gerini, che è fuori dalla Dakar 2021 a causa di una caduta, torna a casa.

«Non va così male ma i sogni di una bella gara sono ormai sfumati. Grazie allo staff di Dakar rally per avermi curato al meglio e a Gasperi Francesca. Si torna a casa con un volo speciale. Grazie per tutti i messaggi di supporto!!» – annuncia sui social l’imperiese Maurizio Gerini dopo l’incidente che lo ha visto coinvolto durante l’ottava tappa della 43a edizione della Dakar, che ha disputato in Arabia Saudita.

Il pilota di Chiusanico, dopo la violenta caduta avvenuta lungo il percorso tra Sakaka e Neom, oggi partirà per il rientro a casa. E' stato uno dei grandi protagonisti dell'edizione 2021 del rally visto che era riuscito ad essere leader della classifica Original by Motul e soprattutto perché si è reso protagonista di un grande gesto di solidarietà soccorrendo e salvando un pilota, Chunchunguppe Shivanskankar Santosh, caduto a terra nel corso di un tratto di percorso tortuoso e ricco di insidie.

(Foto da pagina Facebook di Maurizio Gerini)