Croce Verde Intemelia nel progetto “conta su di me”, per i volontari del servizio civile

Ventimiglia. La pubblica assistenza Croce Verde Intemelia ANPAS, aderisce al progetto “conta su di me” che ti farà fare un’esperienza indimenticabile e migliorerà i servizi prestati dalla nostra associazione alla cittadinanza

Tramite questo progetto si vuole incrementare la disponibilità a svolgere i servizi di trasporto sanitario e di emergenza richiesti dal servizio 118. Tutto ciò per dare alla popolazione una risposta più tempestiva possibile nel servizio di emergenza che, per sua natura, non può essere preventivamente programmato, ma risolto con l’incremento del numero degli equipaggi disponibili tramite l’inserimento dei giovani in servizio civile che, dopo un primo periodo di formazione che gli rilascia la qualifica di soccorritori, verranno inseriti anche negli equipaggi dei servizi di emergenza. Questo anno offre sicuramente un’esperienza di aiuto al prossimo importante che potrebbe anche sfociare, come già successo, in un’opportunità di lavoro futura o un’opportunità di scoprire un modo per fare volontariato all’interno della nostra Associazione.

Secondo quanto riportato nel bando i volontari del servizio civile, una volta formati, si occuperanno del trasporto sanitario assistito e trasporti socio-sanitari. Nell’ambito dell’attività di trasporto sanitario assistito i volontari del servizio civile universale, congiuntamente agli altri componenti dell’equipaggio di cui faranno parte, saranno chiamati a svolgere il ruolo di accompagnatore-soccorritore. Tre sono i compiti principali: verifica funzionale delle attrezzature, attuazione dell’attività e

registrazione del servizio. L’orario di servizio è articolato sulla base di un monte orario annuale di 1.145 ore, per garantire la flessibilità oraria.

L’orario sarà distribuito su cinque giorni settimanali, per un minimo di 20 ore ed un massimo di 36 ore settimanali. I turni avranno una durata (media) di cinque ore, in base alle esigenze del progetto stesso e a quelle dei servizi ad esso collegati, nella fascia oraria compresa tra le 7 e le 19. Per ricevere tutte le informazioni è possibile scrivere alla casella mail info@croceverdeintemelia.com

In sintesi:

– La durata del Servizio Civile Universale è di 12 mesi

– L’ impiego di 25 ore a settimana

– La retribuzione mensile di 439 euro- La domanda può essere inoltrata entro il 15 febbraio alle ore 14 all’indirizzo domandeonline.serviziocivile.it

– Il nome del progetto è conta su di me

– Il codice della sede è 149027