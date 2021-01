Covid nelle scuole, al Castillo due classi terze in quarantena

Sanremo. L’emergenza Covid è tornata a colpire nei plessi della provincia di Imperia dalla ripresa delle attività scolastiche, sia sui giovani studenti che tra il personale. Nella Città dei Fiori ci sono due classi terze delle scuole elementari Castillo di via Galilei finite in quarantena a partire a oggi fino al prossimo 2 febbraio. Al Castillo, in particolare, diversi alunni sono risultati positivi anche se asintomatici, oltre a una bidella. L’Asl ha avviato il monitoraggio dei contatti stretti per tracciare e contenere i casi. Per le classi coinvolte ritorna quindi la didattica a distanza fino al termine della quarantena.