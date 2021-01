Covid, impennata di casi in provincia. Parla il dottor Francesco Sferrazzo: «Osservare le misure. Vaccinazioni al Palasalute di Imperia»

Sanremo. Il dottor Francesco Sferrazzo, direttore della Struttura complessa di gestione e promozione salute e sicurezza dell’Asl 1 Imperiese, ospite dei nostri studi, parla dell’aumento esponenziale registrato nelle ultime settimane die casi da pandemia da Covid-19 in provincia, raccomandando di osservare le prescrizioni, anche quelle basilari, di sicurezza, dall’uso corretto delle mascherine, al semplice lavaggio delle mani.

Sferrazzo in qualità di direttore di una struttura unica nel suo genere in Liguria (ne esiste solo un’altra a Piacenza in tutta Italia), si occupa, anche dal punto di vista organizzativo, della tematica delle vaccinazioni.

Una volta ultimata la prima fase di vaccini destinata a personale medico e paramedico e gli ospiti della Rsa, toccherà alle fasce della popolazione più anziana, per cui si cercano location adeguate sul territorio: una, a Imperia, (al Palasalute), mentre altre due dovranno essere individuate per il distretto di Sanremo/Taggia e una nel comprensorio intemelio.

Il dottor Francesco Sferrazzo affronta anche dal punto di vista scientifico le conseguenze dell’assunzione del vaccino, analizza la risposta immunitaria, la copertura e le conseguenze sull’organismo.