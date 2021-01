Covid, il presidente della Regione Liguria Toti: «Da lunedì tornano a scuola in presenza le superiori»

Genova. «Da lunedì torneranno a scuola in presenza al 50% anche le superiori» – ha annunciato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti durante il punto serale sul Covid.

«Replicheremo l’ordinanza in futuro – ha detto – solo se ce ne sarà bisogno ma dai dati che vediamo, e confidando nell’effetto delle vaccinazioni, penso che non accadrà. Se il rallentamento del contagio continua potremmo pensare di portare le scuole superiori in presenza al 75%».

«C’è stato il confronto davanti al Tar tra Regione Liguria e i soggetti che avevano fatto ricorso contro l’ordinanza di chiusura delle scuole – ha proseguito il Governatore – Non sono state emesse ordinanze sospensive. L’esame del ricorso continuerà il 10 febbraio, ma non ci sarà alcuna variazione sul nostro programma dato che già la settimana prossima non reitereremo l’ordinanza visto il miglioramento della situazione».