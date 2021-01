Covid-19, focolaio al centro migranti di Molini di Triora: 9 casi tra gli ospiti

Molini di Triora. Domani la Liguria entra in zona gialla, ma a Molini di Triora si verifica un nuovo focolaio di Covid -19: 9 richiedenti asilo del locale centro di accoglienza migranti e 5 residenti, sono, infatti, risultati positivi al Coronavirus.

L’appello del sindaco Manuela Sasso: «Raccomando massima attenzione e a non aver paura del tracciamento, anche perché da domani siamo in zona gialla, non sarà Molini di Triora a far cambiare l’Rt regionale, ma dobbiamo prestare tutti la massima attenzione, anche perché in soli due giorni sono usciti così tanti positivi e altre positività, presumibilmente, emergeranno».

Il Comune rimane in stretto contatto con i vertici sanitari dell’Asl1 Imperiese.