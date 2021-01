Coronavirus, annullato il 24° Rallye Monte Carlo Historique

Monaco. Annullato il 24° Rallye Monte Carlo Historique. Lo annuncia l’Automobile Club de Monaco.

«A seguito del potenziamento delle misure igienico-sanitarie su tutto il territorio francese, compresa l’estensione del coprifuoco a tutti i reparti sul suo percorso, nonché delle potenziali difficoltà legate alla chiusura delle infrastrutture ricettive, il Comitato Organizzatore ha deciso di annullare la 24esima edizione del Rallye Monte-Carlo Historique, che doveva partire da Monaco il 30 gennaio 2021» – scrive sui social l’Automobile Club de Monaco riferendosi all’evento di auto storiche previsto dal 30 gennaio al 3 febbraio 2021.

Il Covid-19 cancella perciò l’atteso evento invernale. «Abbiamo un pensiero speciale per tutti i nostri amici concorrenti, i commissari, volontari, funzionari eletti, partner e tutti coloro che sono stati colpiti da questa cancellazione» – afferma Christian Tornatore, Commissario generale dell’Auto mobile Club de Monaco (ACM). «Tuttavia, non avevamo proprio altra scelta a disposizione» – ha aggiunto – «poiché la situazione attuale non consente di organizzare questa gara di regolarità nel suo solito spirito amichevole e festoso. Dato che il DNA del test non è più garantito, sarebbe irragionevole organizzarlo senza rispondere alle solite aspettative dei concorrenti».

L’Automobile Club de Monaco (ACM) si rammarica sinceramente di questa decisione: «Scelta divenuta lentamente inevitabile nonostante tutti i nostri sforzi e gli sforzi dei nostri partner, a causa delle attuali norme sanitarie».