Coronavirus, a Sanremo il drive through si trasferisce dal Palafiori alla vecchia stazione

Sanremo. L’Asl1 comunica all’utenza che a partire dal 25 gennaio 2021, il drive through di Sanremo verrà trasferito dal Palafiori alla vecchia stazione ferroviaria di Sanremo.

L’attività presso il Palafiori terminerà il sabato 23 gennaio, per riprendere lunedì 25 gennaio dalle 8 nella nuova e temporanea location che affaccia sul lungomare Italo Calvino.

Il nuovo percorso prevede un anello dedicato che inizia con l’accesso da piazza Cesare Battisti, direzione levante, subito dopo il vecchio accesso principale della stazione, seguendo il perimetro esterno della stessa passando sotto la pensilina dell’ex scalo ferroviario.

Gli utenti a bordo delle loro auto, dopo aver eseguito il tampone in via Adolfo Rava, si rimetteranno nella circolazione stradale sempre in piazza Cesare Battisti.