Coronavirus, 38 nuovi casi positivi in Asl1 Imperiese. In Liguria 10 decessi

Genova. Sono 254 i nuovi positivi registrati in Liguria su 3.985 tamponi molecolari effettuati a cui si aggiungono 2.243 tamponi antigenici.

Il dato dei nuovi positivi è riferito alla residenza della persona testata:

– Imperia (Asl 1): 38

– Savona (Asl 2): 80

– Genova: 100, di cui:

· Asl 3: 74

· Asl 4: 26

– La Spezia (Asl 5): 35

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 1.

In provincia di Imperia sono 737 i casi, 66 gli ospedalizzati, di cui 7 in terapia intensiva, 769 le persone in sorveglianza attiva.

GENOVA, 15 GENNAIO 2021

CORONAVIRUS, REGIONE LIGURIA, IL BOLLETTINO ODIERNO CON DATI VACCINAZIONI.

TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE 762.204 3.985 TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) *2.243 TOTALE CASI CONFERMATI (compresi GUARITI e deceduti) 65.214 254 TOTALE CASI CONFERMATI (esclusi GUARITI e deceduti) 6.617 17

* Il Ministero ha modificato l’indicatore “test antigenico rapido”: da oggi, 15/01/2021, verrà inserito il dato delle ultime 24 ore

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 1.477 LA SPEZIA 1.047 IMPERIA 737 GENOVA 3.072 Residenti fuori Regione/Estero 114 altro/in fase di verifica 170 TOTALE 6.617

Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 727 59 -16 ASL1 66 7 -7 ASL2 121 6 2 San Martino 191 25 -3 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 73 2 -5 Ospedale Gaslini 2 0 0 ASL3 globale 70 5 0 ASL 3 Villa Scassi 70 5 1 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 -1 ASL4 globale 57 5 -2 ASL4 Sestri Levante 55 4 -2 ASL4 Lavagna 2 1 0 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 147 9 -1 ASL5 Sarzana 142 8 0 ASL5 Spezia 5 1 -1

Isolamento domiciliare 4.307 -24 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 55.513 227 Deceduti* 3.084 10

* Dettaglio deceduti

data decesso sesso età luogo decesso 1 12/01/2021 F 75 ASL 2 – Ospedale San Paolo 2 12/01/2021 M 69 ASL 2 – Ospedale San Paolo 3 13/01/2021 F 78 ASL 3 – Villa scassi 4 13/01/2021 F 85 ASL 3 – Villa scassi 5 13/01/2021 F 73 San Martino 6 13/01/2021 M 92 San Martino 7 14/01/2021 M 73 San Martino 8 14/01/2021 F 82 San Martino 9 14/01/2021 F 80 San Martino 10 14/01/2021 M 73 San Martino

ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 769 ASL 2 1.126 ASL 3 1.263 ASL 4 392 ASL 5 662 Liguria 4.212