Contagi Covid-19, Sanremo maglia nera della provincia di Imperia

Sanremo. E’ la Città dei Fiori la maglia nera in provincia di Imperia per numero di soggetti in sorveglianza attiva per Covid-19. A Sanremo, infatti, dall’inizio della pandemia si contano 907 casi di cui 596 adulti e 311 ragazzi sotto i 14 anni, per un totale di 871 nuclei familiari coinvolti.

Seguono Imperia con 496 sorvegliati attivi, Ventimiglia (392), Vallecrosia (168), Taggia (116) e Bordighera (113). Poi tutti gli altri Comuni.

Per quanto riguarda i contagi, al primo posto spetta sempre a Sanremo con 345 positivi a domicilio e 11 positivi a domicilio pauci sintomatici; seguono Ventimiglia con 122 positivi a domicilio, Imperia (78), Bordighera (49), Vallecrosia (33) e Taggia (30).

I dati sono stati diffusi dall’Asl1 Imperiese.