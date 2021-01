Confcommercio della provincia di Imperia rilancia la campagna “Compro sottocasa perché mi sento a casa”

Imperia. Per sostenere le attività commerciali “di vicinato”, la Confcommercio della provincia di Imperia dà nuovo impulso alla campagna “Compro sottocasa perché mi sento a casa”. Ad illustrare e presentare ufficialmente l’iniziativa è il presidente provinciale di Confcommercio Enrico Lupi.

Spiega il presidente Lupi: «La Confcommercio della provincia di Imperia rilancia lo slogan “Compro sotto casa perché mi sento a casa”, una campagna nazionale, iniziata in occasione del Natale, che riprendiamo ora, anche in vista dei saldi. Naturalmente, non vale solo per i negozi di abbigliamento, ma per tutta la filiera. È un messaggio di simpatia, affinché i cittadini possano scegliere i negozi che trovano sotto l’abitazione e li sostengano in un momento difficile, quale quello della pandemia.

Cerchiamo di lanciare un invito a tutti i consumatori, perché ricordino che le città vivono con le vetrine illuminate e i negozi di vicinato e diano quindi un segno di scelta, trovando un vantaggio reciproco negli acquisti sottocasa. Abbiamo realizzato dei chiudi-pacco, grandi e piccoli e ogni esercizio aderente avrà una vetrofania, quale segno distintivo della campagna “Compro sottocasa”. L’invito a tutti è quello di seguire il bollino blu e comprare sottocasa».