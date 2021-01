Confartigianato di Imperia a disposizione come sportello per creare opportunità di impresa e organizzare tirocini

Imperia. La Confartigianato di Imperia è a disposizione in qualità di sportello, con il progetto Garanzia Giovani, per creare opportunità di impresa e organizzare tirocini.

Le possibilità riguardano il tirocinio extra-curriculare, della durata tra i 2 ed i 6 mesi (con l’eccezione dei soggetti disabili e delle persone svantaggiate, per i quali la durata massima prevista è di 12 mesi) con l’attivazione solo full time o part time al 50 % rispetto al CCNL di riferimento.

Un’altra misura è il sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità: si tratta di un’attività di accompagnamento all’avvio di impresa e supporto allo start up di Impresa. In questo caso sono previsti percorsi mirati e consulenza specialistica (coaching, counseling, assistenza finalizzate allo sviluppo di un’idea imprenditoriale); formazione per il business plan (definizione di dettaglio dell’idea imprenditoriale, acquisizione conoscenze/competenze, studi di fattibilità e ricerche di mercato, azioni di marketing territoriale e piani di comunicazione, etc…); accompagnamento per l’accesso al credito e alla finanziabilità; servizi a sostegno della costituzione di impresa (informazioni su adempimenti burocratici e amministrativi – anche rispetto agli enti previdenziali – supporto per la ricerca di partner tecnologici e produttivi, supporto in materia di proprietà intellettuale, etc…).

Per maggiori informazioni è possibile contattare la Confartigianato della provincia di Imperia.