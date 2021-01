«Code e assembramenti davanti agli uffici postali», la lettera del circolo Prc “Valeria Faraldi” ai sindaci di Taggia e Sanremo

Sanremo. «Ormai da parecchi mesi si verificano disagi per poter effettuare operazioni all’interno degli uffici postali, soprattutto per quanto riguarda gli uffici delle poste centrali di via Roma a Sanremo e quello di via Stazione ad Arma di Taggia.

Quotidianamente si assiste al fenomeno di lunghe code anche sotto la pioggia ed esposizione al freddo. Soprattutto nell’ufficio di Sanremo si verifica spesso l’assembramento di decine di persone a dispetto delle attuali normative anti-covid.

A nome del circolo di Rifondazione Comunista “Valeria Faraldi” di Sanremo-Taggia mi rivolgo ai sindaci delle suddette città sollecitando un intervento presso la direzione della filiale di Imperia di Poste italiane affinché ponga in essere i necessari interventi per porre fine a quanto sopra descritto» – dice Carlo Olivari, segretario cittadino del circolo PRC Sanremo Taggia.