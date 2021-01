Cluster in chirurgia all’ospedale di Imperia, operative solo le urgenze

Imperia. «I dati confermano una situazione analoga ai giorni scorsi, con un lieve incremento dell’incidenza nell’imperiese e nel savonese. Rimangono stabili i ricoveri in ospedale, sia in terapia intensiva che in media intensità» – dichiara il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

«Riguardo il cluster che ha toccato il reparto di chirurgia dell’ospedale di Imperia, attualmente si trovano ricoverati 12 pazienti negativi, che sono rimasti in reparto dopo la sanificazione e l’isolamento dei positivi, mentre 1 paziente è stato trasferito al reparto Covid di Sanremo perché positivo. Il reparto è aperto e sono operative solo le urgenze, l’attività elettiva resterà ferma fino a quando la situazione non si sarà normalizzata. Sono stati eseguiti tamponi a tutti i pazienti dell’ospedale e al personale sanitario ogni 15 giorni. Chi ha avuto contatti con positivi riceve sorveglianza quotidiana» – sottolinea Toti.