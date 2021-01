Circolo Fratelli Italia Città di Imperia, costituito il consiglio direttivo

Imperia. E’ stato costituito, al termine della campagna di tesseramento conclusa lo scorso 10 dicembre, il Consiglio Direttivo del Circolo Fratelli Italia Città di Imperia. Coadiuveranno Sara Serafini, portavoce cittadino con delega a Scuola, Formazione Professionale e Cultura, Giossi Massa, vice portavoce e delegato a Comunicazione e Sport, Massimo Bianchi a Industria e Mondi Produttivi, Paolo Saglietto a Turismo, Commercio, Artigianato e Trasporti, Carlotta Lanteri alle Politiche Giovanili – Azione Giovani, Luca Barozzi alle Politiche Sociali, Sanità e Lavoro, Luigi Pinto ai Lavori Pubblici, Urbanististica e Ambiente.

«Non è sicuramente un momento facile per fare ‘aggregazione’, ma siamo riusciti ugualmente sia a tesserare un buon numero di simpatizzanti, oltre alle tessere che consideriamo storiche, sia a chiedere un impegno fattivo a chi aveva piacere di darmi una mano, in questa nuova avventura di portavoce cittadino, ruolo affidatomi dal coordinatore provinciale Fabrizio Cravero, che ringrazio della fiducia» – dice Sara Serafini – Speriamo di poter essere di supporto al lavoro dei “Ponentini” Gianni Berrino, Assessore al suo secondo mandato, con deleghe fondamentali per il Ponente Ligure, come Turismo e Trasporti, e Veronica Russo, consigliera».

«Dopo il recente successo di Fratelli di Italia alle Elezioni Regionali, abbiamo riorganizzato il partito in provincia di Imperia, di concerto con il Coordinatore Regionale Matteo Rosso, riprendendo a lavorare su temi politici attuali che ci stanno particolarmente a cuore, come la questione dei rinnovi delle Concessioni Balneari e sui ristori alle categorie maggiormente colpite dalle recenti chiusure causa pandemia, senza dimenticare temi locali amministravi importanti, sui quali ci confrontiamo quotidianamente» le parole di Fabrizio Cravero.

«Come la nostra Presidente Giorgia Meloni ci insegna, Fratelli Italia cerca di essere vicino alla gente sempre, e agli amministratori locali nei momenti di routine e in quelli decisionali, attraverso incontri settimanali in presenza a Genova, o a distanza con gli altri amici dei circoli liguri, attraverso stanze online, come abbiamo recentemente organizzato anche con le partecipazioni graditissime del Sen. Ignazio La Russa, e degli Onorevoli Francesco Lollobrigida e Giovanni Donzelli. Così saprà fare anche il Circolo di Imperia, a cui auguro di cuore buon lavoro»- conclude Matteo Rosso.