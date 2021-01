Christian Venzano eletto nuovo segretario della Fim Cisl Liguria

Genova. Christian Venzano è il nuovo segretario generale regionale della Fim, la federazione dei metalmeccanici della Cisl. La sua elezione è avvenuta questa mattina a conclusione del consiglio generale ligure svoltosi in remoto alla presenza, tra gli altri, del segretario generale nazionale Fim Roberto Benaglia e del segretario generale Cisl Liguria Luca Maestripieri. Con lui eletti nella segreteria Omar Di Tullio e Gianluca Tavilla. Venzano sostituisce l’ex segretario Alessandro Vella, che ha ricevuto nuovi incarichi dalla Fim nazionale.

Venzano, che ha 43 anni, viene assunto in Ilva nel 2000 e successivamente diventa delegato sindacale per la Fim. Nel 2008 è operatore territoriale di Genova e nel 2015 eletto componente della segreteria regionale come responsabile del territorio di Savona e Imperia. Oggi l’elezione a nuovo segretario generale della Fim regionale.

Arcelor Mittal, Piaggio Aerospace con Laerh, Bombardier: queste le macro vertenze al centro dell’attività del sindacato. Grande attenzione a tutti comparti industriali del settore metalmeccanico in Liguria, tra cui Fincantieri, Leonardo, Ansaldo Energia e nucleare, l’automotive. «Senza dimenticare le piccole e medie imprese, oggetto di pesanti cicli di cassaintegrazione, che rappresentano l’indotto delle grandi realtà occupazionali del nostro territorio – spiega Venzano –. I punti fermi della nostra azione sono la tutela dei lavoratori e degli iscritti, la garanzia della sicurezza su tutti i posti di lavoro, gli investimenti sulle nuove tecnologie per rimanere agganciati a un mercato del lavoro in forte mutamento, in attesa che la situazione dal punto di vista sanitario torni al più presto alla normalità».