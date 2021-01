Chiara Cerri, (Cambiamo!): «Dalla Regione oltre 24 milioni di cui 8 per il torrente Argentina»

Taggia. Il consigliere regionale di “Cambiamo!” Chiara Cerri interviene ringraziando la Regione Liguria per il piano di riparto che prevede oltre 24 milioni di euro di fondi destinati alla provincia di Imperia per i danni causati dal maltempo nel 2018.

«Un grazie al presidente Giovanni Toti e agli assessori regionali Giacomo Giampedrone e Marco Scajola, sempre vicini alle esigenze del territorio» afferma la Cerri, che prosegue: «La Regione Liguria ha stilato un piano che prevede una cifra importante per il nostro territorio. In particolare gli 8 milioni di euro destinata alla messa in sicurezza degli argini del torrente Argentina consentiranno di realizzare opere attese da anni, non solo da Taggia, ma anche da Riva Ligure. Azioni concrete per combattere il dissesto idrogeologico e aumentare la sicurezza per i cittadini».