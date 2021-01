Casa Serena, verso il contagio completo. Covid-positivo anche il direttore sanitario

Sanremo. Sembra non avere fine l’escaletion di contagi del cluster di Casa Serena. Stando alle ultime informazioni, un’altra decina di ospiti, fino a poche ore fa scampati al contagio, sarebbero risultati positivi al tampone. Un dato che porta la popolazione totale dei pazienti a sfondare quota 100 unità dallo scoppio del focolaio su una base di circa 120 ospiti totali.

Il virus, da ultimo, ha raggiunto anche il direttore sanitario della struttura Leodino Guadagno che si trova in malattia, con febbre, da un paio di giorni. Oltre al medico responsabile della Rsa a gestione comunale, tra il personale si sono contati fino a oggi diversi operatori, infermieri e dipendenti comunali positivi al coronavirus.

L’attenzione dell’Asl1 e del Comune si fa sempre più alta. A inizio settimana sono iniziati i trasferimenti dei primi 7 ospiti covid-positivi in via di riabilitazione completa verso l’ex colonia di Nava, riaperta come residenza protetta per malati Covid dalla cooperativa Il Faggio. Nella giornata odierna verrà nuovamente sottoposto a tampone il personale in quarantena mentre sabato toccherà agli ospiti asintomatici. Ieri, infine, il bilancio dei ricoveri si è aggravato con altri 4 anziani trasferiti al Borea.