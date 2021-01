Casa Serena, morta una delle ospiti ricoverate al Borea. Covid senza tregua

Sanremo. E’ mancata nella notte la diciannovesima vittima del focolaio Covid scoppiato a Casa Serena. Si tratta di un’anziana ospite della Rsa comunale, classe ’33, che era stata ricoverata all’ospedale Borea nei giorni scorsi. Una situazione senza pace né tregua quella che sta interessando la residenza protetta di Poggio nella quale il drammatico conto dei decessi sembra non avere fine.

Dall’ultimo esito degli screening periodici effettuati dall’Asl1 erano emersi ancora 28 ospiti positivi al virus e 2 casi tra il personale. Nella mattina di oggi a Palazzo Bellevue è previsto un vertice per fare il punto della situazione. Stando alle ultime informazioni, sembrerebbe che il direttore amministrativo della struttura Anselmo Michele (già in pensione ma ancora in servizio per il Comune) sia prossimo a lasciare allo scadere del mese. Il direttore sanitario Leodino Guadagno si trova ancora in malattia sempre per Covid, sostituito provvisoriamente da Danilo Papa, mentre il medico di struttura dottor Georges potrebbe dicidere di passare ad altro incarico.