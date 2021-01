Casa Serena, continua la strage del Covid. Le vittime salgono a 18

Sanremo. Non c’è pace né tregua per gli anziani colpiti dal coronavirus a Casa Serena. Nel corso della notte appena trascorsa sono mancati all’affetto dei propri cari altri due ospiti della Rsa di Poggio che avevano contratto il Covid nei giorni passati. Una signora aveva 101 anni ed è morta in struttura, mentre l’altra vittima, un signore molto anziano e con patologie pregresse, si trovava sotto osservazione all’ospedale Borea.

Soltanto ieri erano stati altri due i decessi constatati proprio poco prima dall’avvenuta ispezione dei Nas dei carabinieri che hanno passato al setaccio le residenze protette liguri, in particolare Casa Serena. Stando al tragico bilancio di queste ore, con 18 vittime fino a oggi, a Casa Serena i decessi stanno sfiorando il 20% degli ospiti sul numero totale dei residenti.