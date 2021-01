Casa Serena, anziano positivo al Covid deceduto per cause naturali

Sanremo. E’ morto per cause naturali, probabilmente uno scompenso cardiaco, l’anziano residente a Casa Serena deceduto ieri improvvisamente. L’uomo, un ultranovantenne con patologie pregresse, era tra gli 86 ospiti Covid-positivi che si trovano ora in struttura dopo lo scoppio del focolaio da coronavirus.

A verificarlo è stato il primario di Malattie Infettive dell’ospedale Borea Giovanni Cenderello che questa mattina ha acquisito la cartella clinica del paziente dalla direzione sanitaria della Rsa comunale di Poggio. L’ipotesi più accreditata è che si sia trattato di uno scompenso cardiaco: il Covid non sarebbe, quindi, il principale responsabile del tragico evento.