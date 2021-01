Casa Serena, ancora un decesso tra gli ospiti. Quasi tutti negativi gli operatori

Sanremo. Sale a quattro il bilancio delle vittime del focolaio di Covid-19 scoppiato a Casa Serena. Nella notte appena trascorsa una delle ospiti – molto anziana e pluripatologica – è venuta a mancare all’ospedale Borea dove era ricoverata da due giorni con evidenti sintomi da coronavirus. Nella giornata odierna – stando a quanto comunicato dall’assessore ai Servizi Sociali Costanza Pireri – un altro paziente sintomatico è stato trasferito da Casa Serena nel reparto Covid del nosocomio matuziano al presentarsi di un aggravamento delle sue condizioni di salute.

Buon notizie, invece, sul fronte degli operatori in quarantena. L’ultimo screening ha dato quale esito la “sopravvivenza del virus” in soli tre operatori socio assistenziali. Inoltre, un infermiere si è negativizzato ed è tornato in servizio ieri. Nel corso della giornata è prevista la sanificazione di tutti i locali della Rsa comunale di Poggio.

Infine, questa mattina è tornato nuovamente in struttura l’ex direttore sanitario Danilo Papa in sostituzione del suo successore Leodino Guadagno in malattia da tre giorni sempre a causa del Covid.