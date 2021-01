Camporosso. Se purtroppo la pandemia sta bloccando il paese, la natura per fortuna non si ferma. Se l’Italia è di tre colori, la natura ne ha milioni, ed è per questo che Biancheri Creazioni, anche quest’anno e sia pure tra mille precauzioni e restrizioni, ha voluto mostrare ai floricoltori e agli appassionati lo spettacolo dei suoi fiori che sbocciano, le novità delle sue linee di Ranuncolo e Anemone, dai Cloni Pon Pon® e Cloni Success® agli Elegance® e ai Mistral Plus®.

Il tradizionale Porte Aperte, che gli altri anni si svolgeva in un week end di metà gennaio, ed è sempre stato occasione di festa e incontro, quest’anno, a causa delle norme di distanziamento che vietano gli assembramenti ed ogni tipo di evento pubblico, non prevede un momento di incontro e convivialità collettivo, ma si protrarrà per 40 giorni in modo da distribuire le presenze e consentire il rispetto delle norme.

Da lunedì 18 gennaio la “Serra Vetrina” di via Braie a Camporosso è pronta per accogliere gli operatori del settore e per presentare la grande gamma di varietà di ranuncoli e anemoni, famosi in tutto il mondo.

La famiglia Biancheri, con la sua azienda che si sviluppa su 24 ettari destinati alla ricerca e alla produzione di bulbi, sempre attenta all’innovazione e alla sperimentazione per offrire prodotti in sintonia con il mercato, ha fatto dell’ascolto e del confronto con i consumatori e i produttori un suo punto di forza.

Sta già accogliendo, rigorosamente su appuntamento seguendo tutte le misure di prevenzione e secondo le direttive anti Covid, coloro che ne stanno facendo richiesta e non vogliono rinunciare a visitare l’intera produzione, il grande catalogo fiorito.

Fino al 26 febbraio l’azienda leader mondiale nell’ibridazione, nata nel 1981 per sperimentare e introdurre sul mercato prodotti floricoli e florovivaistici innovativi, offre anche l’opportunità di incontrare i propri ricercatori, professionisti che lavorano per selezionare e incrociare le varietà più esclusive per ottenere prodotti con elevatissimi standard qualitativi.

L’intero staff di Biancheri Creazioni, al quale si è aggiunta Chiara Biancheri con entusiasmo e determinazione e soprattutto con la stessa passione che il nonno Antonio ha trasmesso a suo padre Alberto, è a disposizione e aspetta i propri clienti per visite prenotate scrivendo a office@bianchericreazioni.it o telefonando al numero 0184 253679.