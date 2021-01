Campionato regionale di cross, il Marathon Club Imperia conquista due titoli

Imperia. Domenica 24 gennaio è stata una giornata da incorniciare sotto ogni aspetto, sia perché baciata da uno splendido sole, un anticipo di primavera, come volessi dire «Andiamo avanti, non fermiamoci anche con queste triste difficoltà», sia per l’ambito prettamente sportivo con il Marathon Club Imperia che ha portato a casa due titoli di campioni liguri di società sia al maschile che al femminile e che rimarrà negli annali dell’atletica ligure.

«Una grande soddisfazione e un ringraziamento a tutto lo staff del Marathon, agli atleti che hanno partecipato in massa, dando la possibilità di raggiungere questo importante risultato. Un ringraziamento all’Amministrazione della città di Imperia, alla Capitaneria di Porto, alla Questura, al Comando Carabinieri che con la loro collaborazione e la loro presenza hanno dato la possibilità di svolgere il tutto in sicurezza che servirà da sprono per andare avanti sperando di tornare alla normalità in tutta Italia.

Un ringraziamento alla Croce Bianca di Imperia, sempre presente alle nostre manifestazioni, al dottore della società Franco Bonello, al gruppo Cronometristi della Riviera dei Fiori e al nostro “amico e inseparabile giornalista” Andrea Ferrua che si è prodigato invitando tutte le persone presenti al distanziamento. Veniamo alla parte tecnica della gara dove i nostri atleti si sono ben distinti, conquistando ben 2 medaglie d’oro, 7 medaglie d’argento, 3 medaglie di bronzo che valgono i due titoli» – dice il Marathon Club Imperia.

Al femminile:

– ZAPPONI Marina. Medaglia d’oro

– IBERTO Stefania Medaglia d’argento

– TURRINI Ornella. Medaglia d’argento

– ANTELLI Marina. Medaglia d’argento

– BURCHINI Eloide M.C.Medaglia di Bronzo

– NEGRI Patrizia. Medaglia di Bronzo

Al maschile:

– NICOMEDI. Fausto. Medaglia d’oro

– STRAFFORELLO Giacomo. Medaglia d’argento

– BADO Corrado. Medaglia d’argento

– BENVENUTO Antonio. Medaglia d’argento

– DEL VENTO Cosimo. Medaglia di bronzo

Comunque tutti hanno contribuito a portare punti alle squadre, con queste posizioni:

4° posto per SERVETTI Lara

4° posto per GANDOLFI Eros – GORLERO Luca – STUA William – MARVALDI Marco

5° posto per GIRAUDO Bruno – TURCHIANO Michele

7° posto per CALDERA Riccardo – PIRAS Massimiliano

8° posto per MELA Marcello. – OLIVERO Paolo

9° posto per MUSSIO Massimiliano

10° posto per MARTORELLI Massimo – BARISCIANI Marco

11° posto per CATTANEO Alberto

12° posto per COSENZA Armando – DI MARCO UMBERTO

«Con la speranza che tutto questo si possa ripetere l’anno prossimo, considerato che la location del Parco Urbano si presta tantissimo anche ad altre manifestazioni e dove tutti hanno espresso un parere molto positivo su tutta l’organizzazione. Ringraziamo le testate giornalistiche che ci stanno sempre vicine e un arrivederci alle prossime manifestazioni programmate dal Marathon Club Imperia ad iniziare dalla corsa più amata della Città “51° edizione della Corsa al Monte Faudo” a Imperia a tappe e a novembre la tradizionale Corsa OLIOLIVA-RUN gemellata con la Corsa di Natale di Montecarlo» – conclude il Marathon Club Imperia.