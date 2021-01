Cambio sede Comando Municipale, Lombardi (FdI) plaude Biancheri ma «Già proposto dall’amministrazione Zoccarato»

Sanremo. « Una buona notizia che apprendo con molta soddisfazione, anche perché la decisione di trasferire gli uffici in questa nuova sede un bene per il Comune e per la comunità di Sanremo: questo trasferimento, infatti, ha un risvolto positivo non solo per quanto riguarda l’aspetto economico finanziario (risparmiando sugli affitti si andrà a pesare di meno sulle casse comunali) ma anche per quanto riguarda l’aspetto pratico e logistico della nuova sede, una struttura antisismica, vicina alla stazione ferroviaria , dotata di parcheggi ed accessibile. Senza contare, poi, che la nuova sede, anche per la sua collocazione centrale e, soprattutto, vicino al Commissariato di Polizia, offre al cittadino una maggiore percezione della sua funzione di presidio del territorio e di tutela della sicurezza urbana». E’ il commento di Luca Lombardi, Capogruppo di Fratelli d’Italia in Comune, alla dichiarazione fatta dal sindaco Alberto Biancheri, a margine della conferenza stampa per la presentazione del bilancio 2020 della Polizia municipale, secondo cui entro la fine del suo mandato verrà avviato l’iter procedurale per il trasferimento della sede della Polizia municipale nel fabbricato attiguo alla nuova stazione ferroviaria di corso Cavallotti.

Lo stesso Lombardi, però, aggiunge «L’idea di trasferire gli uffici della polizia municipale nei locali della nuova stazione di corso Cavallotti venne presa in considerazione, dietro mio suggerimento, già dalla precedente amministrazione, tant’è che nel 2013 il sindaco Zoccarato, assieme al sottoscritto (all’epoca consigliere comunale), all’Assessore Fera e all’ingegnere Terracciano, fece un sopralluogo nei locali attigui alla stazione ferroviaria per capire come poter portare avanti l’iniziativa. Detto ciò esprimo la mia soddisfazione per questo progetto auspicando che venga portato a termine nei tempi previsti».