Calcio, la Sanremese esonera Alessio Bifini

Sanremo. La Sanremese Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra il signor Alessio Bifini.

Nel ringraziare mister Bifini per la professionalità e l’impegno profuso in questi mesi, la società biancoazzurra gli augura le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera. In queste ore la società si sta guardando intorno per scegliere il nuovo allenatore e sta valutando diversi profili.

Oggi pomeriggio la squadra, intanto, riprenderà gli allenamenti al Comunale per preparare il prossimo impegno di campionato di domenica contro la Folgore Caratese: a dirigere la seduta sarà il tecnico in seconda Roberto Correale.