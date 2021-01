Bufera su Fedez, posta video con la canzone di Sanremo 2021

Sanremo. Fedez posta su Instagram una storia che riprende le prove, insieme a Francesca Michielin, del brano “Chiamami per nome”, in gara a Sanremo 2021 e così scoppia la polemica.

Il regolamento della kermesse prevede infatti che non si possa far ascoltare la propria canzone prima dell’esibizione sul palco dell’Ariston. Un errore che potrebbe costare al cantante l’esclusione del brano dalla 71esima edizione del Festival della Canzone Italiana.

La Rai e la direzione artistica del Festival di Sanremo, come riportato da Ansa, si sono già attivate per le verifiche del caso e si riservano di procedere nei prossimi giorni visto che i pezzi in gara a Sanremo devono essere inediti.