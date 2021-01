Borgomaro, fiamme in casa per una canna fumaria sporca

Borgomaro. Verso le 4 della notte appena trascorsa i vigili del fuoco sono intervenuti in località San Nazario Celso per un incendio in casa. Una canna fumaria, probabilmente perché sporca, ha sfiammato dando fuoco al sotto tetto.

L’inquilina, una donna tedesca, è rimasta lievemente intossicata dai fumi. Sul posto sono intervenuti i pompieri, che verso le 7.30 hanno completato le operazioni di spegnimento e bonifica. Presente anche il 118 ed una pattuglia di carabinieri.