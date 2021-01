Bordighera, studente positivo al Montale: otto prof e tre classi in quarantena

Bordighera. Tre classi e otto docenti dell’istituto Montale di Bordighera, dove gli studenti sono rientrati a lezione solo lo scorso lunedì, sono stati messi in sorveglianza attiva dopo che un alunno della scuola superiore è risultato positivo al Covid-19. Al momento non risultano altri contagiati, ma sono ancora in corso i tamponi sui contatti del giovane: i risultati si conosceranno solo nelle prossime ore.

Stando a quanto si apprende, i primi ad essersi sottoposti a tampone sarebbero stati i genitori dello studente, forse perché entrati in contatto con una persona poi risultata positiva al Covid. Nel frattempo il figlio ha continuato a frequentare la scuola: solo quando il risultato del tampone ha portato alla luce la positività dei genitori, anche il ragazzo ha effettuato l’esame, risultando positivo. Questo ha fatto sì che scattassero le sorveglianze attive.

Anche nella città di Ventimiglia ci sono studenti a casa: si tratta di tre classi in quarantena.