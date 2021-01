Bordighera. Un uomo ha perso il controllo della propria auto che stava guidando in direzione Ventimiglia, è finito contro il muro di contenimento di un giardino confinante con la strade per poi carambolare contro una vettura nell’opposta corsia di marcia. E’ successo intorno alle 11,30 sull’Aurelia a Bordighera, nel tratto di strada antistante il porticciolo turistico.

Sul posto è accorsa un’ambulanza che ha soccorso l’anziano conducente dell’auto e lo ha accompagnato all’ospedale di Bordighera per accertamenti.

Presenti anche i carabinieri e gli agenti della polizia locale che oltre a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente hanno smaltito il traffico rimasto a senso unico alternato per tutto il tempo necessario ai soccorsi e alla rimozione delle auto.