Bordighera e Sanremo, due anziani intrappolati in casa salvati dai soccorritori

Sanremo. Doppio, provvidenziale, intervento di soccorso a persona per i vigili del fuoco. Stamane, quasi in contemporanea, i pompieri del distaccamento matuziano ed i loro colleghi di quello ventimigliese, sono intervenuti nella Città dei Fiori ed a Bordighera per due anziani in difficoltà.

Entrambi, un uomo di 80 anni nella Città delle Palme ed una sua coetanea a Sanremo, erano caduti in casa e non riuscivano più rialzarsi. Gli uomini del 115 hanno aperto le porte delle abitazioni ed insieme agli operatori del 118 hanno soccorso gli infermi.