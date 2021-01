Bordighera. Un lettore ci ha scritto per segnalare il degrado e lo stato di abbandono in cui si trova la stazione di Bordighera.

«Segnalo con foto il degrado e lo stato di abbandono della stazione di Bordighera, luogo in centro città di arrivo e partenza per turisti e ospiti extra regione, ridotta ormai a punto di ritrovo per senza fissa dimora e abbandono rifiuti – scrive Elio Damonte – Aggiungo che la biglietteria è quasi sempre chiusa, o al mattino o pomeriggio. Certamente non è un ottimo biglietto da visita per una città turistica!».