Bordighera. Si è svolta oggi la premiazione del 21esimo concorso natalizio ‘Presepi…Sotto le Stelle’ organizzato dall’associazione culturale “Voci e Note sotto le Stelle”.

87 sono stati i presepi partecipanti che hanno aderito all’edizione online speciale, a causa della pandemia da Covid-19, mandando le foto delle loro creative realizzazioni dedicate alla Natività. La premiazione è stata trasmessa in diretta Facebook sulla pagina di “Coro VocieNote”.

«E’ sempre un piacere partecipare al concorso e quest’anno lo è ancora di più. Vi ringrazio in particolar modo per la caparbietà e l’impegno che ci mettete, perché realizzare questa manifestazione dopo un periodo come quello che abbiamo trascorso credo che rivesta un ruolo fondamentale. Siete un esempio per noi, soprattutto per gli amministratori, perché senza associazioni come la vostra, un’amministrazione ha poco da fare: siete la vita della città – dichiara il vicesindaco Mauro Bozzarelli – Il presepe è la nostra tradizione, è speranza e quest’anno abbiamo bisogno di sperare. Abbiamo iniziato l’anno con la campagna vaccinale e speriamo che ci porti quella tanto agognata normalità. L’edizione di quest’anno è stato un grande successo con ben 87 partecipanti».

I vincitori:

per la categoria “Bambini”: Antonio Sarpa con 47 like

per la categoria "Ragazzi": Scarcella Vittoria con 51 like

per la categoria "Adulti": Rosanna Oldani con 133 like

per la categoria "Famiglie" : Fam Claudio Ristagno e Valentina con 86 like

per la categoria "Gruppi/Congiunti": A Pria Presiuza con 284 like

A Pria Presiuza con 284 like per la categoria “Scuole”: Villa Felomena-Villa Palmizi Sez C ‘I Ricci’ con 315 like

Ecco i vincitori dei premi speciali:

‘Presepe più rappresentativo come strumento di condivisione e insegnamento’ (scuole): Presepe numero 16 di Villa Felomena-Villa Palmizi sezione B.

'Presepe più complesso nella lavorazione – Presepe come Arte': Presepe numero 20 di Tiziana Vicentini.

'Presepe più Originale come tecnica e/o materiali': Presepe numero 6 della Fondazione ISAH di Ventimiglia-centro riabilitativo polivalente.

'Presepe più Significativo come massaggio': Presepe numero 37 di Vittoria Scarcella.

I premi sono stati valutati dalla giuria composta da Giannina Borelli, Gianluca Gazzano, Francesco Verrando e dal vicesindaco Mauro Bozzarelli.

(Foto da Pagina Facebook di “Coro VocieNote”)