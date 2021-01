Blocco sfratti, Gagliardi (Cambiamo!): «Governo trovi soluzione che va bene a tutti»

Genova. «Nonostante si intraveda un piccolo barlume nel tunnel in cui il Covid ha trascinato il mondo intero il governo non può permettersi di ascoltare le richieste di aiuto provenienti solo da alcune categorie e abbandonare le altre. Per questo chiediamo che venga immediatamente rivista la scelta di confermare il blocco dell’esecuzione degli sfratti che con il decreto Milleproroghe è stata prolungata» – dichiara in una nota la deputata di Cambiamo! Manuela Gagliardi.

«E’ giusto che si pensi alle difficoltà di chi ora non può pagare un affitto ma è altrettanto giusto non penalizzare i proprietari di immobili che tra mille sacrifici e senza incassare gli affitti continuano comunque a pagare le tasse. E’ lo Stato che deve trovare una soluzione che vada bene a tutti senza scaricare su alcune categorie le sue responsabilità».