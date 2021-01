Bambino positivo al Covid-19, chiusa una classe dell’asilo Stella di Monaco

Principato di Monaco. Una classe dell’asilo Stella di Monaco è stata chiusa preventivamente in seguito alla positività di uno dei bambini che la frequentano.

L’alunno è risultato positivo al Covid-19 nella giornata di ieri, lunedì 18 gennaio; il contagio è avvenuto in ambiente intrafamiliare.

I tamponi molecolari non vengono effettuati ai bambini che frequentano l’asilo e inoltre, in virtù della loro giovane età, non sono soggetti all’obbligo di indossare la mascherina, ragion per cui il Governo monegasco ha deciso, in via precauzionale, che tutti gli alunni della classe interessata dovranno rimanere a casa da oggi, martedì 19, fino a domenica 24 gennaio incluso.

Le altre classi potranno continuare a frequentare la scuola. Il personale scolastico venuto a contatto con il bambino positivo sarà sottoposto a tampone molecolare secondo quanto previsto da protocollo sanitario del Principato.